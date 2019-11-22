Общество
ВекРасширение региональных аэропортов откладывается
27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в «листе ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд рублей.
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В магистральный план не попало расширение 27 региональных проектов Как выяснил "Ъ", 27 проектов реконструкции региональных аэропортов, оставшиеся в "листе ожидания" комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, оцениваются в 174,7 млрд руб. Крупнейшие — расширение аэропортов Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Сыктывкара, однако на данный момент денег на них в бюджете нет.Коммерсантъвчера в 18:56
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Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Общество
Симоньян назвала YouTube главным российским телеканалом
В России с каждым годом уменьшается аудитория зрителей телевидения и растёт численность людей, черпающих информацию в соцсетях и видеохостингах интернета, заявила 22 ноября главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Политика
CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Общество
«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде
«Роскосмос» сообщил, что объект обнаружили в интервале наибольшего сближения, минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км. «Обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — указывается в сообщении.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
Общество
Минздрав раскрыл сроки изменения правил медосмотра для водителей
Минздрав раскрыл сроки изменения правил медосмотра для водителей. Новый порядок будет введен с 1 июля 2020-го года — сообщает РБК .
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено
Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
Политика
Путин назвал причину распада СССР
Причиной распада СССР Путин назвал неэффективную экономическую политику Советского Союза.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Здоровье
Кардиолог рассказал о влиянии кофе и алкоголя на сердце
Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если пить его регулярно.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Транспорт
За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).