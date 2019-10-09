Общество

REGNUMREGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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