Общество
REGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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Воспитатель рассказала детям, что значит «сажать на кол», и была уволена
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
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Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,1%, до 2,5%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:16
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по тюрьме с боевиками ИГ в Сирии
Турецкая военная авиация нанесла удар по тюрьме, в которой находятся боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*.
Ридус 18:00
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Армия и оружие
Помпео: США не давали «зеленый свет» Турции на операцию в Сирии
США не давали Турции "зеленого света", - подчеркнул Помпео.
ТАСС 18:22
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Политика
Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина»
Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.
REGNUM 08:12
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге
Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
WomanHit.ru 08:04
Политика
Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17
REGNUM вчера в 17:10
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Общество
Мутко ответил на жалобу застройщиков о «потребительском терроризме»
Рост числа исков к застройщикам о взыскании неустоек за выявленные в новых квартирах недостатки связан с отсутствием четких критериев качества их работы, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
РБК 12:18
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Единоборства
Назван соперник Емельяненко в Японии на Bellator
Российский боец MMA Федор Емельяненко проведет в конце 2019 года бой с американским спортсменом Куинтоном Джексоном.
Телеканал 360° 07:03
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» провалился в российском прокате
Piter.tv вчера в 02:50
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Единоборства
СМИ сообщили о смерти узбекского бойца ММА после турнира в Чечне
Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер спустя несколько дней после поединка на турнире ACA 100, сообщает Sports.uz в понедельник, 7 октября.
Известия 07 октября в 14:39
Наука
Ученые приручили вихри Джозефсона
Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science 07 октября в 04:59
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
iReactor 07 октября в 03:33
Здоровье
Больная раком москвичка попросила Путина запретить пальмовое масло
35-летняя москвичка, у которой полтора года назад диагностировали страшную болезнь - рак на четвертой стадии - вступила на путь борьбы с пальмовым маслом.
Вечерний курьер 08:19
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU 04:12
Интернет
«Касперский» нашел умный троян, умеющий читать защищенные соединения
«Лаборатория Касперского» обнаружила троян, способный декодировать TLS-трафик, то есть расшифровывать защищённые соединения Reductor добавляет к client random ещё и зашифрованные уникальные идентификаторы на базе используемого ПО и оборудования.
CNews 07 октября в 11:10
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина прокомментировал возможное сокращение штата
Глава Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал, что из-за финансовых проблем учреждения более 30 сотрудников могут быть переведены на работу на полставки.
RT на русском 18:07