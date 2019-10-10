Общество
REGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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Воспитатель рассказала детям, что значит «сажать на кол», и была уволена
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
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Космос
Бизнес уходит в космос. Как в России и в мире развивается частная космонавтика?
В России до недавнего времени частной космонавтики просто не было.
Политика
Байден поддержал импичмент президенту США, Трамп его высмеял
Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
На юго-востоке Москвы рейсовый автобус столкнулся с магистральным газопроводом на доме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
Политика
В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ
В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Происшествия
По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело
По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Авто
Lada Vesta с вариатором встала на конвейер
АвтоВАЗ объявил о запуске производства Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией японского бренда Jatco.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Армия и оружие
Сирийские курды призвали Россию стать гарантом в диалоге с Дамаском
Сирийские курды, вооруженные формирования которых расположены на турецко-сирийской границе, призвали Россию выступить гарантом в их возможном диалоге с властями Сирийской Арабской Республики (САР).
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Шоу-бизнес
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Сегодня Ольга Бузова анонсировала в своем микроблоге в Instagram выход своей новое песни, получившей название «Я еще верю».
Интернет
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Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Космос
Обнаружены 20 новых спутников Сатурна
BBC сообщает, что астрономы под руководством Скотта Шепарда из Института Карнеги в США обнаружили 20 новых спутников Сатурна (каждый диаметром около пяти километров).
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.