Происшествия

REGNUMREGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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В Таганроге уволили воспитательницу детского сада, объяснившую детям, что означает фраза «сажать на кол»

Donnews.ru10:41

В Ростовской области воспитателя детсада уволили за объяснение сказки «Конек-Горбунок»

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Уволенный из-за «Конька-Горбунка» воспитатель в Таганроге часто издевалась над детьми

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За рассказ детсадовцам о том, что значит «сажать на кол», уволили воспитателя в Таганроге

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В Таганроге воспитатель рассказала детсадовцам, что значит «сажать на кол», и была уволена

Ёрш02:02

Воспитатель рассказала детям, что значит «сажать на кол», и была уволена

Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
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Новый смартфон Realme X2 Pro получит шансы оказаться самым высокопроизводительным аппаратом в сегменте бюджетных девайсов.
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Футболистов «Црвены Звезды» не пустили в Косово на матч Кубка Сербии

Белградская команда должна была провести матч Кубка Сербии против клуба "Трепча".
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В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского

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Общество

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ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
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Саратовские полицейские пытали задержанного утюгом

В Саратовской области полицейские подозреваются в пытках над задержанным.
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Запрещать точечную застройку не имеет смысла при существующих стандартах развития территории, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

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Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста

Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
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Дзюба призвал уважительно относиться к вратарю Лунёву

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв заслуживает уважительного отношения, несмотря на ошибки.
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