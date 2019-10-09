Общество

REGNUMREGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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За рассказ детсадовцам о том, что значит «сажать на кол», уволили воспитателя в Таганроге

Privet-Rostov.ru05:35

В Таганроге воспитатель прочла детям «Конька-Горбунка» и потеряла работу

Блокнот Ростов-на-Дону08:43

Уволенный из-за «Конька-Горбунка» воспитатель в Таганроге часто издевалась над детьми

Rostov gazeta07:59

В Таганроге уволили воспитательницу детского сада, объяснившую детям, что означает фраза «сажать на кол»

Donnews.ru10:41

В Ростовской области воспитателя детсада уволили за объяснение сказки «Конек-Горбунок»

1rnd.ru05:34

В Таганроге воспитатель рассказала детсадовцам, что значит «сажать на кол», и была уволена

Ёрш02:02

Воспитатель рассказала детям, что значит «сажать на кол», и была уволена

Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:22
Армия и оружие

Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске

Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Московский Комсомолец вчера в 11:43
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Политика

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17

Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
ФАН 15:07
Происшествия

Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге

В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Московский Комсомолец 13:46
Гаджеты

Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга

Компания Apple помогает мятежникам Гонгконга, и очень скоро у нее возникнут проблемы с властями Китая.
Пятый канал 07:30
Экономика

Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета

Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
ТАСС 14:04
Армия и оружие

Эффективность российского спецназа оценили в Польше

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
News.ru вчера в 22:25
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков впервые показал старшего сына

Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Gazeta.SPb 15:50
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска ракет «Калибр» из-под воды в Черном море

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма.
Российская газета 12:18
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Футбол

Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь

Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Футбол

Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе

Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
РИА Новости 15:20
Политика

Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.
РИА Новости 13:13
Политика

Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости вчера в 09:05
Экономика

Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Общество

Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Происшествия

Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Наука

В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию

ТАСС Наука вчера в 11:28
Общество

Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне

Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag 09:09
Единоборства

Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном

Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
В городе R 02:10
Политика

Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Энергетика

Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
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