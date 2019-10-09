Общество
REGNUMРассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности. Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок».
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Воспитатель рассказала детям, что значит «сажать на кол», и была уволена
Панорама Ростова-на-Донувчера в 09:16
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Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Армия и оружие
Общественный совет при Минобороны посетил дивизию РВСН в Козельске
Делегация Общественного совета при Минобороны РФ во главе с председателем и главредом «МК» Павлом Гусевым впервые побывала в одном из самых засекреченных военных гарнизонов нашей армии, дислоцированной в Козельске ракетной дивизии РВСН.
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Политика
Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17
Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.
Происшествия
Водитель напал на гражданского инженера ГИБДД в Петербурге
В среду днем, 9 октября, гражданский специалист-инженер ГИБДД Иван Блажевский во время работы на Лахтинском проспекте подвергся нападению со стороны водителя, сообщает канал «78».
Гаджеты
Китай предостерег Apple от помощи мятежникам Гонконга
Компания Apple помогает мятежникам Гонгконга, и очень скоро у нее возникнут проблемы с властями Китая.
Экономика
Калининградская область в 2020 году получит на развитие 58,5 млрд рублей из госбюджета
Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального бюджета на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", которая включает мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона.
Армия и оружие
Эффективность российского спецназа оценили в Польше
Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас.
Шоу-бизнес
Сергей Светлаков впервые показал старшего сына
Известный российский актер и продюсер впервые продемонстрировал публике старшего сына, Ивана, которому шесть лет.
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска ракет «Калибр» из-под воды в Черном море
Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, подводная лодка "Колпино" выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК" на учениях в Черном море у берегов Крыма.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Происшествия
Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии
Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Футбол
Тренер сборной Шотландии: надеемся переломить негатив в прессе
Футболисты сборной Шотландии своими результатами постараются переломить негатив со стороны журналистов так же, как это сделала команда России после чемпионата мира в 2018 году, заявил главный тренер шотландцев Стив Кларк.
Политика
Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.
Политика
Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента - до 27 тысяч рублей.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Происшествия
Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс
Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Наука
В гибели шерстистых мамонтов острова Врангеля обвинили изоляцию
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Единоборства
Следующий бой Александр Усик проведет с Чаззом Уизерспуном
Свой первый поединок в тяжелой весовой категории украинский боксер Александр Усик проведет против американца Чазза Уизерспуна.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».