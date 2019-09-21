Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин. После этого Лека заявила, что является одной из тех сотрудниц «Макдоналдса».

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Политика Шойгу ответил на жалобы Кудрина по бюджету армии фразами Жванецкого Министр обороны России Сергей Шойгу ответил на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о раздутом российском бюджете, выделяемом на армию.

Волейбол Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.

Здоровье Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Здоровье Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.

Происшествия Командир севшего в кукурузном поле А321 вернулся к полетам Дамир Юсупов, командир аварийно севшего в кукурузном поле самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний» вернулся к полетам, сообщили «РИА Новости» в компании-перевозчике.

Недвижимость Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наука Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей У 60% больных обнаружили в большом количестве бактерий, производящих алкоголь.

Политика Порошенко отрицает свою причастность к схеме «Роттердам+» Скандальная схема закупки угля «Роттердам+» подвергается резкой критике со стороны украинских специалистов в энергетической сфере, которые небезосновательно полагают, что в ней заложена существенная коррупционная составляющая.

Футбол «Эксклюзивный допинг» поможет «Челси» разнести «Ливерпуль» В центральном матче АПЛ сойдутся «Челси» и «Ливерпуль». В последние годы, это противостояние стало чуть ли не самым интересным в Англии.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Автоспорт На машине Риккардо меняют силовую установку Если в команде поставят ему аналогичную силовую установку, он начнёт гонку с той же позиции – последним, если спецификация каких-то элементов изменится, австралиец стартует с пит-лейн.

Шоу-бизнес Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка Известная российская певица Валерия положительно оценила выбор своего сына Артемия, который женился на девушке из Новокузнецка.

Путешествия Названы основные причины смерти российских туристов в Турции Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Кино Лю Кан и Джонни Кейдж из первой «Смертельной битвы» сыграли в Mortal Kombat Не забыла о ней и студия NetherRealm Studios, решившая сыграть на ностальгии в ходе рекламной кампании вышедшей в апреле Mortal Kombat 11: доступного в DLC Шан Цуна вновь сыграл Кэри-Хироюки Тагава, а в одном из рекламных роликов появился известный по роли Рейдена Кристофер Ламберт.