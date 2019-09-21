Футбол

Lenta.ruLenta.ruРассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе». Футболист признался, что хотел бы найти помогавших ему женщин. После этого Лека заявила, что является одной из тех сотрудниц «Макдоналдса».
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Пирс Морган
Эта женщина не является одной из тех, о ком говорил Роналду. Поиск продолжается.
— Пирс Морган, британский журналистРБК 10:17

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