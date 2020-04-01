Экономика
КП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов
В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит
КП - Самаравчера в 02:40
Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правда31 марта в 05:03
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Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Общество
13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области
13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
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В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.
Общество
В России призвали продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
Политика
В Кремле оценили прогнозы по ситуации с коронавирусом в России
Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом в России могут носить сейчас лишь примерный характер, здесь все зависит от эффективности принимаемых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование
"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Энергетика
В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой
Армия и оружие
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок
За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав
С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Кино
Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены
Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
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В Москве родился ребенок с коронавирусом
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном
Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
100 тысяч мешков для трупов запросили власти США у военных
Власти США направили запрос в Пентагон о предоставлении 100 тысяч мешков для трупов, на случай роста числа смертей от коронавируса, пишет Bloomberg.
Общество
Названа доля комфортных для жизни городов России
Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Общество
Полицейские составили 1250 протоколов из-за нарушения самоизоляции
Правоохранители информируют граждан о положениях самоизоляции Сотрудники правоохранительных органов составили 1250 протоколов в отношении россиян за нарушение режима самоизоляции.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Происшествия
В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе
Ранее стало известно о том, что жительница села Уютное Сакского района распространила в социальных сетях информацию о пяти односельчанах, якобы заболевших COVID-19.