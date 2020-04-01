В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.

Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

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