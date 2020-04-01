Экономика

КП - НовосибирскКП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

«Чулок» не пострадает

Российская газетавчера в 10:28

Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

КП - Новосибирск31 марта в 20:18

Как в России будут считать новый налог на вклады

КП - Иркутск31 марта в 23:25

В Госдуме разъяснили, как будут собирать налог на банковские вклады

КП - Челябинск31 марта в 23:03

Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

КП - Самаравчера в 02:40

Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Общество

13 новых случаев коронавируса выявили в Нижегородской области

13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Время Н 03:55
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье

Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Москва 24 03:57
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции законопроектом предусматривается штраф в размере 4 тысяч рублей, а если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.
РИАМО вчера в 11:19
Общество

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Политика

В Кремле оценили прогнозы по ситуации с коронавирусом в России

Любые прогнозы о развитии ситуации с коронавирусом в России могут носить сейчас лишь примерный характер, здесь все зависит от эффективности принимаемых мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Политика

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

"В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.
Интерфакс 03:55
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 30 марта в 09:59
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
Энергетика

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
РБК 05:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru вчера в 12:35
Армия и оружие

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

За последние полгода Россия больше чем в 30 раз сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале по сравнению с США.
РБК 06:32
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Общество

В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

С просьбой продлить на время пандемии коронавируса действие водительских удостоверений обратилась в правительство страны Федерация автовладельцев России.
Астрахань FM вчера в 12:57
Кино

Премьеры «Морбиуса» и новых «Охотников за привидениями» перенесены

Релиз кинокомикса «Морбиус» состоится 19 марта 2021 года, а продолжение «Охотников за привидениями» 5 марта того же года.
Культуромания 31 марта в 06:25
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Здоровье

В Москве родился ребенок с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 17:01
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал отмену боя с Фергюсоном

Российский боец Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу отмены поединка с американцем Тони Фергюсоном в связи с пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 18:37
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

100 тысяч мешков для трупов запросили власти США у военных

Власти США направили запрос в Пентагон о предоставлении 100 тысяч мешков для трупов, на случай роста числа смертей от коронавируса, пишет Bloomberg.
Live24 05:43
Общество

Названа доля комфортных для жизни городов России

Информация о доле комфортных поселений была получена на основании рассчитанного Минстроем совместно с «Дом.рф» индекса качества городской среды по итогам 2019 года.
Lenta.ru 06:11
Общество

Полицейские составили 1250 протоколов из-за нарушения самоизоляции

Правоохранители информируют граждан о положениях самоизоляции Сотрудники правоохранительных органов составили 1250 протоколов в отношении россиян за нарушение режима самоизоляции.
SM News вчера в 15:40
Происшествия

Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести

Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Российская газета 01:48
Происшествия

В Крыму полиция нашла автора фейка о пандемии в отдельном селе

Ранее стало известно о том, что жительница села Уютное Сакского района распространила в социальных сетях информацию о пяти односельчанах, якобы заболевших COVID-19.
Российская газета 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
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