Экономика

КП - НовосибирскКП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Путин обложил налогом банковские вклады

Lenta.ruвчера в 12:44

Освободят ли пенсионеров от налога на проценты по вкладам?

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Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит

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Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03
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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Авто

Автоэксперт рассказал о плюсах и минусах изменения порядка прохождения техосмотра

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NewInform 31 марта в 13:10
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости вчера в 20:04
Общество

В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции

Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.
Рифей-Пермь 31 марта в 11:01
Политика

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество

Названы штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске

Санкции статьи предусматривают штраф до 1 тыс. рублей для граждан, до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических.
ДЕЛА.ru вчера в 01:44
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 вчера в 14:53
Гаджеты

Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell

Нельзя исключать, что 32-нм изделия упраздняются исключительно ради унификации литографических техпроцессов, применяемых на предприятиях Intel.
3DNews 00:41
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Общество

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженного коронавирусом пациента

Состояние пациента в Кузбассе, зараженного коронавирусной инфекцией, врачи оценивают, как стабильное, под наблюдением врачей находятся пять человек с подозрением на контакт с носителями вируса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 00:32
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек

За последние сутки из-за заболевания, вызванного новым коронавирусом в США умерли более 1200 человек.
РЕН ТВ вчера в 23:42
Политика

Премьер Японии может отложить визит в Москву на 75-летие Победы

Ранее японский МИД сообщал, что Токио и Москва прорабатывают возможность участия Синдзо Абэ в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в российской столице 9 мая нынешнего года.
Аргументы и Факты вчера в 22:46
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавируса

Ореанда-Новости 00:39
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск 31 марта в 22:45
Общество

Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:20
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК 31 марта в 12:55
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС 31 марта в 17:51
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Происшествия

Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль

В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Областная газета (г. Иркутск) 31 марта в 09:20
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Общество

Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате

Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
ЧС-ИНФО вчера в 09:11
Культура

Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»

Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
53 новости 30 марта в 09:36
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Политика

Назначен заместитель главы Хакасии

Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.
REGNUM 00:12
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
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