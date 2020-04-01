Экономика
КП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов
В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит
КП - Самаравчера в 02:40
Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правда31 марта в 05:03
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Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Авто
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Названы штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске
Санкции статьи предусматривают штраф до 1 тыс. рублей для граждан, до 4 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических.
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Общество
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В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
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Премьер Японии может отложить визит в Москву на 75-летие Победы
Ранее японский МИД сообщал, что Токио и Москва прорабатывают возможность участия Синдзо Абэ в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в российской столице 9 мая нынешнего года.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Американский музыкант Адам Шлезингер скончался от коронавируса
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
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Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль
В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Вернувшихся из Таиланда новосибирцев изолировали в пансионате
Как сообщает КП-Новосибирск, чтобы не допустить распространения коронавируса, который могли «подцепить» за рубежом туристы, их поместили в один из пансионатов Новосибирской области.
Культура
Сегодня на телеканале «Россия-1» начнётся показ сериала «Паромщица»
Как ранее сообщали «53 новости», сегодня, 30 марта, в 21:00 в эфире телеканала «Россия-1» начнётся премьерный показ сериала «Паромщица», который снимался летом 2019 года в Новгородском районе.
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Назначен заместитель главы Хакасии
Абакан, 2 апреля 2020, 07:12 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил своим заместителем министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%
Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.