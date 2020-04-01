В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.

Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Общество Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Энергетика Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Технологии Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала почти на 10% Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Транспорт В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.

Шоу-бизнес Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.

Здоровье На Украине решили ужесточить карантинные меры Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.