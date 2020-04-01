Экономика
КП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов
В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Самарцам объяснили, как будут собирать налог с банковских вкладов и кто его заплатит
КП - Самаравчера в 02:40
Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»
Комсомольская правда31 марта в 05:03
Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады
КП - Санкт-Петербургвчера в 01:19
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