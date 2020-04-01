Экономика

КП - НовосибирскКП - НовосибирскРассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же. Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода.
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Путин обложил налогом банковские вклады

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Как в России будут собирать налог на вклады: «Налоговая вышлет счет»

Комсомольская правда31 марта в 05:03

Как в России будут считать новый налог на вклады

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Стало известно, как с россиян будут брать налог на банковские вклады

КП - Санкт-Петербургвчера в 01:19
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Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 29 регионах России

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Суд оштрафовал жительницу Сахалина за фейк о коронавирусе

Жительницу Сахалина наказали штрафом в 30 тысяч рублей за фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.
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Умершая от пневмонии пермская журналистка была заражена коронавирусом

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Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm 31 марта в 04:21
Общество

В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны.
Lenta.ru 03:31
Общество

В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы

Из-за ситуации с коронавирусом власти РФ рассматривают разные сценарии проведения парада Победы.
Газета.Ru 02:29
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Энергетика

Экспортная стоимость российской нефти Urals стала отрицательной

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
РИА Новости вчера в 14:48
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera 30 марта в 06:50
Гаджеты

Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
REGNUM 31 марта в 06:20
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленной новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 вчера в 21:20
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Происшествия

СК начал проверку из-за заражения коронавирусом в больнице в Коми

Следователи организовали проверку в связи с массовым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19 в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара в Республике Коми.
RT на русском вчера в 19:16
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала почти на 10%

Москва, 2 апреля 2020, 09:52 — REGNUM На торгах на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года идёт вверх.
REGNUM 02:52
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
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В Москве отменены «пасхальные» автобусные маршруты

В Москве и Подмосковье отменяются специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.
Вести.Ru 03:10
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

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Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Политика

В США приземлился самолет Ан-124 с медоборудованием из России

Газета.Ru 02:48
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В Москве родился ребенок с коронавирусом

В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Lenta.ru вчера в 17:01
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
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Тони Фергюсон требует лишить Хабиба титула UFC

FightTime.ru 02:54
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Футбол

Геркус рассказал о сорвавшемся трансфере Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о различных вариантах приобретений, которые обсуждались на совете директоров клуба.
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Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru вчера в 10:33
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Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что одновременное заражение и гриппом, и коронавирусом опасно как для самого пациента, так и для окружающих.
ТВ Центр 01:42
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