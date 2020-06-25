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ИзвестияПолиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня. СМИ написали, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову.
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84-летний Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает Associated Press со ссылкой на судмедэксперта Джозефа Венделькена.Дождь10:12
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