с чего всё началось

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня. СМИ написали, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

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Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

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