Происшествия

Peterburg2.ruPeterburg2.ruСледком завершил расследование уголовного дела историка Соколова

Расследование по уголовному делу в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве молодой аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Светлана Петренко
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
— Светлана ПетренкоКоммерсантъ 06:54
с чего всё началось
По данным
 следствия, говорится в опубликованном заявлении Петренко, Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Ещенко.
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