Происшествия

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиРасследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы

Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой. Девочка ушла в школу 9 октября, но так и не появилась на уроках.
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Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства Лизы Киселевой

Четвертая Власть01:55

Расследованием убийства девочки в Саратове займутся следователи из Москвы

РБК01:54

Расследовать убийство Лизы Киселевой в Саратове будут криминалисты из Москвы

Регион 6401:31

Бастрыкин отправил в Саратов следователей для расследования убийства ребенка

Известия01:45

Глава Следственного комитета РФ направил в Саратов группу криминалистов для расследования убийства 9-летней Лизы Киселевой

Версия-Саратов01:34

Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки

СаратовБизнесКонсалтинг01:47

Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девятилетней девочки

ТАСС01:18
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском вчера в 13:50
Футбол

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся в клуб

РБК 09 октября в 16:36
Происшествия

Стало известно имя подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

В СМИ появились сведения о том, что подозреваемым в убийстве девятилетней школьницы в Саратове оказался 35-летний местный житель Михаил Туватин.
Газета.Ru 03:52
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика

Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.
Взгляд.ру 04:47
Политика

В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ

Turkmenportal вчера в 06:31
Наука

Уйба: пока центр в Димитровграде будет брать на лечение только самых тяжелых пациентов раком

Ориентировочная потребность в лечении, которое может обеспечить новый онкоцентр в Димитровграде в Ульяновской области, составляет десятки тысяч человек по всей стране, однако пока в первую очередь медики будут отбирать для лечения в онкоцентре тех пациентов, которым не помогли другие варианты лечения.
Будущее России. Национальные проекты 02:30
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Происшествия

Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП

Газета.Ru вчера в 09:31
Политика

Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 04:04
Кино

Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»

RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Армия и оружие

Турецкая армия начала военную операцию «Источник мира» в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала военную операцию «Источник мира» на территории Сирии.
Общая газета.RU 09 октября в 17:29
Политика

Скабеева предложила Зеленскому: Давайте поговорим

Предложение «поговорить наконец» сделала российская журналистка Ольга Скабеева украинскому президенту Владимиру Зеленскому через Telegram.
REGNUM вчера в 19:14
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Наука

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Шоу-бизнес

Бузова ответила на критику своей музыки

URA.Ru 00:42
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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Гаджеты

Ассортимент Corsair пополнили модули памяти Vengeance LPX DDR4-5000

Компания Corsair объявил о выпуске нового набора модулей памяти Vengeance LPX.
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото с крещения детей в Армении

На днях звезда реалити и многодетная мама Ким Кардашьян крестила троих младших детей в Армении.
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Спорт

За 1 млн рублей продают золотую медаль в Челнах

В Челнах за 1 миллион рублей продают золотую медаль Универсиады 2013 года, проходившей в Казани.
Челнинские известия вчера в 12:55
Здоровье

ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились двое подростков

Примечательно, что в нынешнем году в Липецке зафиксировали два случая заражения ВИЧ среди несовершеннолетних.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Футбол

ФНЛ. «Ротор» ждет конца неудачной серии

Если в первенстве идет положительная серия, с судьей – отрицательная.
РИАЦ вчера в 02:48
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Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Политика

Украина заявила о скором возвращении задержанных Россией кораблей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия «в ближайшее время» вернет Украине корабли, которые задержала при нарушении ими российской границы в Керченском проливе.
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Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
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