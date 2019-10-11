Происшествия
Европейско-Азиатские новостиРасследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой. Девочка ушла в школу 9 октября, но так и не появилась на уроках.
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Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства Лизы Киселевой
Четвертая Власть01:55
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки
СаратовБизнесКонсалтинг01:47
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