Происшествия
Европейско-Азиатские новостиРасследовать убийство девочки в Саратове отправили силовиков из Москвы
Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов группу следователей центрального аппарата ведомства для содействия расследованию убийства девятилетней Лизы Киселевой. Девочка ушла в школу 9 октября, но так и не появилась на уроках.
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Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства Лизы Киселевой
Четвертая Власть01:55
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки
СаратовБизнесКонсалтинг01:47
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости вчера в 05:07
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Льготную ипотеку могут запустить в 10 российских регионах
Программу предоставления льготной ипотеки могут ввести в 10 регионах России, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
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Военнослужащий Никита Проскурин должен выплатить Министерству обороны 25,4 миллиона рублей — стоимость самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион», которая сломалась по его вине при транспортировке, такое решение вынес Нальчикский гарнизонный суд.
Sibnet Новости вчера в 04:25
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 09 октября в 17:00
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) подсчитала потери российской рыбопромышленной отрасли из-за действия подписанного почти 30 лет назад соглашения о морских границах между СССР и США.
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Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера
Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru 09 октября в 22:20