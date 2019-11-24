Общество

РБКРБКРасследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Расследователи отталкивались от номеров загранпаспортов россиян, посетивших Болгарию. Паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, и поэтому номера иногда идут друг за другом, отмечается в материале.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

РБК15:40

СМИ: не менее семи сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Коммерсантъ16:20

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Lenta.ru17:29

Российские спецслужбы обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

URA.Ru16:57

СМИ: восемь сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Газета.Ru19:59

СМИ: сотрудники ГРУ отравили дельца из Болгарии

News.ru20:45
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Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Российская газета 09:29
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
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Политика

В Госдуме объяснили причины дедовщины в армии

Вечерний курьер 05:32
Культура

Первый канал покажет встречу лучших команд КВН

Первый канал 23 ноября покажет «Встречу выпускников-2019» КВН, в ходе которой на сцену выйдут команды во главе с Сергеем Светлаковым, Азаматом Мусагалиевым и Ольгой Картунковой.
REGNUM вчера в 03:20
Происшествия

Нижегородский «вор в законе» Виктор Жаринов объявлен в розыск

По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, являясь одним один из криминальных авторитетов Нижегородской области, занял высшее положение в преступном сообществе – «вор в законе».
Патриоты Нижнего 13:22
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru 18:01
Политика

Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
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Авто

Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Автоновости дня вчера в 00:38
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
RT на русском 19:28
Хоккей

Минское «Динамо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ

РИА Новости 11:42
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
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Фигурное катание

Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Политика

Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
РБК 21:01
Общество

Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют

Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
ФАН вчера в 20:48
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
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В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

Life.ru 20:23
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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в воскресенье у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
РИА Новости 19:19
Общество

В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
ТАСС 18:57
Политика

Зеленского высмеяли за форму с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский одел форму с черепом на шевроне, на котором изображен череп.
Газета.Ru 19:38
Армия и оружие

В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
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Певец из Екатеринбурга выступил на шоу YouTube-канала «Дневник хача»

КП - Екатеринбург вчера в 03:00
Общество

Составлены правила общения с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Происшествия

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

РИА Новости 21:08
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина в качестве преемника

Возглавлявший администрацию президента РФ в 1997-1998 годах Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в Екатеринбурге рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве преемника.
Парламентская газета вчера в 14:28
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Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК вчера в 04:41
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Советский партийный и государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности. Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП, член Оргбюро ЦК ВКП, секретарь ЦК ВКП, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП. Народный комиссар внутренних дел СССР, народный комиссар водного транспорта СССР.
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