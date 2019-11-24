Общество

РБКРБКРасследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

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Расследователи отталкивались от номеров загранпаспортов россиян, посетивших Болгарию. Паспорта для сотрудников спецслужб выпускаются сериями, и поэтому номера иногда идут друг за другом, отмечается в материале.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

РБК15:40

СМИ: не менее семи сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Коммерсантъ16:20

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Lenta.ru17:29

Российские спецслужбы обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

URA.Ru16:57
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