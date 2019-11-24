Общество

РБКРБКРасследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

РБКвчера в 15:40

Главные новости к утру 24 ноября

Коммерсантъвчера в 23:01

Международная группа журналистов раскрыла предполагаемую «группу отравителей из ГРУ», которая работала в Болгарии

Эхо Москвы02:01

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

Lenta.ruвчера в 17:29

Российские спецслужбы обвинили в отравлении болгарского бизнесмена

URA.Ruвчера в 16:57

СМИ: восемь сотрудников ГРУ отравили болгарского бизнесмена

Газета.Ruвчера в 19:59

Названы якобы травившие «Новичком» болгарского бизнесмена «сотрудники ГРУ»

Взгляд.рувчера в 23:35
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Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

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В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
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Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
РИА Новости 00:39
Политика

США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет

Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
REGNUM 00:26
Культура

Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:20
Происшествия

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:16
Политика

Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru вчера в 10:00
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

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Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге

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Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты 22 ноября в 14:56
Хоккей

Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ

Газета.Ru вчера в 22:32
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Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

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Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии

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Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
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Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
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В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
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