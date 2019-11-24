Общество
РБКРасследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Футбол
Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию
У Сочи есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
Экс-главе ЦСКА предъявили обвинение в покушении на побег
Бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, обвиняемому во взяточничестве, предъявлено обвинение в покушении на побег.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Политика
США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет
Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
Культура
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Происшествия
В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах
В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Футбол
«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
Происшествия
Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Хоккей
Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в НХЛ
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Фигурное катание
Косторная снова обошла Загитову на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная стала первой на Гран-при в Японии, ей уступила японская спортсменка Рика Кихира.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Армия и оружие
В России разработают тактику применения роботов в уличных боях
В России к началу 2020 года сформируют тактику применения роботов в уличных боях, рассказал РИА "Новости" источник в оборонно-промышленном комплексе.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.