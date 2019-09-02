Экономика

РБК ТюменьРБК ТюменьРассмотрение иска «дочки» Total к Антипинскому НПЗ затягивается

Судебное разбирательство компании Total Oil Trading SA (TOTSA, нефтяной трейдер Total) с Антипинским НПЗ вновь перенесено. Арбитражный суд Тюменской области принял решение вернутся к рассмотрению иска 10 сентября. Такая информация содержится в картотеке суда.
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«Дочка» Total вновь осталась ни с чем: рассмотрение иска к Антипинскому НПЗ отложено

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Иск «дочки» иностранного холдинга к Антипинскому НПЗ рассмотрят через неделю

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Рассмотрение иска «дочки» Total к Антипинскому НПЗ затягивается

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