Экономика
РБК ТюменьРассмотрение иска «дочки» Total к Антипинскому НПЗ затягивается
Судебное разбирательство компании Total Oil Trading SA (TOTSA, нефтяной трейдер Total) с Антипинским НПЗ вновь перенесено. Арбитражный суд Тюменской области принял решение вернутся к рассмотрению иска 10 сентября. Такая информация содержится в картотеке суда.
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Иск «дочки» иностранного холдинга к Антипинскому НПЗ рассмотрят через неделю
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