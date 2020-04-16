Происшествия
Газета.RuРассмотрение кассации на приговор Кокорину отложено из-за коронавируса
Заседание должно было состояться 20 апреля, однако отложено на неопределенный срок. Об этом проинформировал адвокат Игорь Бушманов. "Судебное заседание, назначенное на 20 апреля, не состоится в связи с коронавирусом, дата нового рассмотрения будет назначена позднее", - заявил он.
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Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Экономика
Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%
Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Политика
МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями
Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 07:35
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»
ФАН вчера в 18:03
Экономика
Путин анонсировал новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.
Известия вчера в 10:03
Здоровье
Российский диетолог назвал самый вредный продукт в мире
Диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, какой продукт является самым вредным в мире.
Вестник Кавказа 08:26
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Происшествия
В Кургане зарегистрировали 13-й случай заражения коронавирусом
Новый случай COVID-19 подтвердили 16 апреля. Заболевшим оказался мужчина, который приехал из Москвы.
Область 45 08:35
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
В военном училище в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусом
Тюмень, 16 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) среди его курсантов.
REGNUM 08:50
Общество
В России за сутки умерло рекордное количество людей с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Коммерсантъ 03:58
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 14 апреля в 12:40
Общество
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах
Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах и услуги такси, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
РИА Новости 07:27
Гаджеты
Чипсет AMD B450 будет поддерживать настольные процессоры Ryzen 4000
Производитель ноутбука уверяет, что для материнских плат на основе набора логики AMD B450 будет предусмотрена поддержка будущих процессоров Ryzen 4000 (Vermeer) посредством обновления BIOS.
3DNews 08:21
Технологии
Индустриальный интернет вещей. Модуль 3
В видео Николай Шевалье называет основные технологии связи для интернета вещей и рассказывает, где лучше применять каждую.
N+1 08:32
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Звездном городке
В подмосковном Звездном Городке, где находится Центр подготовки космонавтов, установлен первый случая заражения коронавирусом.
РЕН ТВ 08:43
Игры
Видео: разнообразие автомобилей и сложных дорожных путей в трейлере SnowRunner
Видео начинается с поездок на разных автомобилях по бездорожью.
3DNews 04:51
Игры
На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Здоровье
В Свердловской области в четыре раза увеличилось число укусов клещей
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области зафиксировало резкий рост укусов клещей в регионе.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:07
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Происшествия
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИА Новости 06:41
Происшествия
Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция
Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту "исчезновения" семьи из Петрозаводска с двумя несовершеннолетними детьми.
Российская газета 08:22