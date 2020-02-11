Политика

Lenta.ruLenta.ruРасстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
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«Гарантировал от Порошенко и (экс-главы СБУ Василия) Грицака безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле, за что мне обещали хорошую, красивую жизнь», – сказал Цителашвили в эфире украинского телеканала ZIK
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