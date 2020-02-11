с чего всё началось

Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.

Политика Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Политика Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Футбол Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна» Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.

Общество Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.

Общество Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

Единоборства Бонусы турнира UFC Fight Night 168 Дэн Хукер, Пол Фелдер, Джим Крут и Присцила Кечоейра получили по 50 000 $ премиальных за свое выступление на турнире UFC Fight Night 168 в Окленде, Новая Зеландия.

Наука Всепогодный радар для робомобилей разработали американские ученые Ground Penetrating Radar (GPR, дословно «радар, проникающий под поверхность») составляет карту ближайшей местности, посылая электромагнитные импульсы и фиксируя их отражение от почвы, камней и других предметов.