Происшествия

Газета.RuГазета.RuРасстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru09:53

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Ведомости07:22

Тюменский срочник Шамсутдинов рассказал, кого пощадил после кровавой бойни в воинской части

URA.Ru07:00

Адвокат: расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова признали потерпевшим по делу о дедовщине в части

Новая газета06:20

Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины

Национальная служба новостей06:18

Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим

РБК07:08

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

ТАСС04:59
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«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
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В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
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Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат

Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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Участники протестов под Казанью требуют отставки Рустама Минниханова

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Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
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Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками

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Общество

Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках

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Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета 15 декабря в 23:40
Армия и оружие

Глава Пентагона встревожился после слов Эрдогана о базе Инджирлик

Американский министр обороны Марк Эспер сообщил о намерении встретиться со своим турецким коллегой Халуси Акаром, чтобы обсудить с ним заявление Анкары о готовности закрыть базу Инджирлик для военных США, передает РИА Новости.
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Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

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Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит

Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
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«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи

Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
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Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Политика

В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
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Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти

Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
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Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

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Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

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Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
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Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
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