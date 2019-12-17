Происшествия
Газета.RuРасстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Общество
Мальчика, которого пытали гречкой в Омске, поместят в интернат
Восьмилетнего мальчика, которого в Омске ставили коленями на гречку, поместят в школу-интернат.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Технологии
Sony анонсировала аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Sony представила аксессуар для DualShock 4 с дополнительными кнопками — «лепестками».
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Армия и оружие
Глава Пентагона встревожился после слов Эрдогана о базе Инджирлик
Американский министр обороны Марк Эспер сообщил о намерении встретиться со своим турецким коллегой Халуси Акаром, чтобы обсудить с ним заявление Анкары о готовности закрыть базу Инджирлик для военных США, передает РИА Новости.
Культура
Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит
Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
Общество
«Росатом» заявил о необходимости для России дополнительной суперверфи
Россия нуждается в еще одной суперверфи для строительства крупнотоннажных судов для перевозок грузов по Северному морскому пути.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Политика
В ОБСЕ оценили итоги «нормандского саммита» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря.
Энергетика
Белоруссия хочет увеличить тариф за прокачку российской нефти
Федеральная антимонопольная служба России располагает информацией о желании белорусского ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличить на 16,6% тариф на услуги по транспортировке российской нефти по магистральным нефтепроводам, расположенным на белорусской территории.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube
С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
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