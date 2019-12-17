Происшествия
Газета.RuРасстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
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В России могут полностью отменить пенсии — эксперт
По словам эксперта, в России за последние 11 лет наблюдается рекордная убыль населения.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником
Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Интернет
Выявленная уязвимость в WhatsApp приводит к сбоям в групповых чатах
Проблема заключается в том, что один пользователь в групповом чате может спровоцировать ситуацию, в которой приложение будет постоянно аварийно завершать работу, а единственным выходом станут удаление и повторная установка приложения.
Происшествия
17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады
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Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
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Серия А в рамках борьбы с расизмом показала фото обезьян
Необычную кампанию по борьбе с расизмом начала Серия А, говорится в сообщении лиги.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Кино
Тарантино передумал снимать новый «Звездный путь»
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк показала фото из церкви
Источник фото: - prn scr instagram.com - Поклонники Анастасии Заворотнюк внимательно следят за соцсетями ее дочери Анны, в надежде узнать из первых уст информацию о состоянии здоровья актрисы, борющейся на протяжении долгого времени с раком головного мозга.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Футбол
В чемпионате России может появиться плей-офф
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Общество
Совладелец «Лукойла» Федун обвинил коров в ухудшении климата
Миллиардер отметил, что каждая корова выделяет 20 килограммов метана за сутки, этот газ в 27 раз сильнее влияет на климат, чем CO2.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась участвовать в новогодних «огоньках»
Поклонники Аллы Пугачевой, похоже, будут разочарованы в новогоднюю ночь — Примадонна отказалась участвовать в праздничных «огоньках».
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Футбол
Агент назвал клуб, в котором может завершить карьеру Роналду
Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 34-летнего нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что португальский бомбардир может завершить карьеру в итальянском гранде.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.