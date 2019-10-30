Происшествия
УралинформбюроРасстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, подвергся перед трагедией унижению – его окунули головой в унитаз. Об этом заявила председатель Комитета солдатских матерей региона Валентина Мордова. По ее словам, молодого человека заставили чистить туалет.
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Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз
Национальная служба новостей08:04
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