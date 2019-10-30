Происшествия

УралинформбюроУралинформбюроРасстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, подвергся перед трагедией унижению – его окунули головой в унитаз. Об этом заявила председатель Комитета солдатских матерей региона Валентина Мордова. По ее словам, молодого человека заставили чистить туалет.
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Комитет солдатских матерей дал рекомендации военнослужащим в случаях проявления дедовщины

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Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз

Национальная служба новостей08:04

Застрелившего сослуживцев в Забайкалье Шамсутдинова опускали головой в унитаз

Газета.Ru06:06

Срочника, убившего восьмерых, перед стрельбой окунали головой в унитаз

URA.Ru07:51

Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Lenta.ru05:29

СМИ: расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье окунали головой в унитаз

Говорит Москва05:24

Шамсутдинова опускали головой в унитаз: командиры части признали, что не уследили за дедовщиной

Daily Storm05:09
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
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