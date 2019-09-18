Возле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП один человек погиб, второй ранен.

с чего всё началось

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