Происшествия

ИзвестияИзвестияРасстрелявший коллег полицейский задержан в Москве

В Москве задержали полицейского, расстрелявшего своих коллег возле станции метро «Рязанский проспект», сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, нападавшим оказался старший прапорщик Алексей Смирнов.
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В Москве полицейский расстрелял коллег, пытавшихся его задержать за взятку

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«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

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На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
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Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
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Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
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Ядерную войну России и США показали в ролике

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
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Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ

Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
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Участника акции 27 июля Губайдулина освободили под подписку о невыезде

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Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
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Представители футбольного клуба "Манчестер Сити" получили украинские паспорта и вышиванки от руководства донецкого "Шахтера" накануне матча группового этапа Лиги чемпионов.
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Как сообщает ИА «Башинформ», в квартире жилого дома вчера днем было найдено бездыханное тело 44-летней женщины, а рядом с ней находился истощенный шестилетний мальчик.
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