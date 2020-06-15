Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил таксист, которого остановили для проверки документов.
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Источник раскрыл личность мужчины, ранившего полицейских в Москве

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Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

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На Ленинском проспекте в Москве неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД

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Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского

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Из-за стрельбы в автоинспекторов в Москве возбуждено уголовное дело

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Прокурор Москвы поставил на особой контроль дело о стрельбе с участием полиции на Ленинском проспекте

Агентство Москва11:12

Стрелявший в инспекторов ДПС в Москве умер в больнице

ТАСС11:12
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ 20:19
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Общество

Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вызвал блогера Алексея Навального «обсудить вопросы по-мужски».
Lenta.ru 13:00
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Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
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Армия и оружие

На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина

Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
13
Происшествия

На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба

МВД медиа 08:28
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Политика

Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня

Политическая Экспертиза 05:14
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП

Мойка78 20:05
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Происшествия

Ситуация с гражданами Азербайджана в лагере в Дагестане нормализована

Известия 21:20
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
2,6K
Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс 11:41
8
Политика

Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым

Lenta.ru 19:51
5
Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 21:05
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Здоровье

Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID

Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых за последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Политика

Трамп принял решение подписать указ о реформе полиции 16 июня

«Всеобъемлющий» указ по реформированию полиции будет подписан 16 июня, заявил президент США Дональд Трамп 15 июня во время круглого стола в Белом доме, посвященного американским пенсионерам, сообщает пресс-служба Администрации президента.
ИА Красная Весна 16:23
Политика

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском 06:31
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Шоу-бизнес

11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
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Экономика

«Газпром нефть» выплатит очередные рекордные дивиденды

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).
Интерфакс 10:32
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Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
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Энергетика

Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля

«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
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Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Наука

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:29
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Политика

Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
REGNUM 03:55
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Шоу-бизнес

Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы

Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru вчера в 23:21
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Футбол

Объявлены претенденты на награду Golden Boy

Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
REGNUM 13:37
Футбол

«Бавария» во вторник может оформить восьмое чемпионство подряд

Если «Бавария» возьмет Бундеслигу, то сделает это восьмой раз подряд.
Бомбардир.ру вчера в 02:35
Политика

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
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