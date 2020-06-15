Происшествия
Говорит МоскваВ сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Ранее сообщалось, что стрельбу устроил таксист, которого остановили для проверки документов.
Читать в источнике
Оценить2,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:47, Ашберн
Общество
Плющенко вызвал Навального «обсудить вопросы по-мужски»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вызвал блогера Алексея Навального «обсудить вопросы по-мужски».
Lenta.ru 13:00
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
На репетиции парада Победы замечена новейшая боевая машина
Фотографы в рамках репетиции парада Победы, проходящей на полигоне Алабино, смогли запечатлеть новую военную машину, недавно поступившую на вооружение российской армии.
Discover24 03:54
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня
Политическая Экспертиза 05:14
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Lenta.ru 19:51
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
Федеральные власти США планируют возобновить в середине июля смертную казнь после почти 20-летнего перерыва, сообщается на сайте министерства юстиции США.
РИА Новости 21:05
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых за последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Политика
Трамп принял решение подписать указ о реформе полиции 16 июня
«Всеобъемлющий» указ по реформированию полиции будет подписан 16 июня, заявил президент США Дональд Трамп 15 июня во время круглого стола в Белом доме, посвященного американским пенсионерам, сообщает пресс-служба Администрации президента.
ИА Красная Весна 16:23
Политика
В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
RT на русском 06:31
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
Экономика
«Газпром нефть» выплатит очередные рекордные дивиденды
Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).
Интерфакс 10:32
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, об этом свидетельствуют последние данные университета Джонса Хопкинса.
Ведомости 20:14
Наука
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:29
Политика
Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
REGNUM 03:55
Шоу-бизнес
Директор Началовой показала преобразившуюся могилу певицы
Директор певицы Юлии Началовой показала преобразившуюся после финальных работ над памятником могилу звезды.
Газета.Ru 09:52
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
Футбол
Объявлены претенденты на награду Golden Boy
Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
REGNUM 13:37
Футбол
«Бавария» во вторник может оформить восьмое чемпионство подряд
Если «Бавария» возьмет Бундеслигу, то сделает это восьмой раз подряд.
Бомбардир.ру вчера в 02:35
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14