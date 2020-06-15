Ранее сообщалось, что стрельбу устроил таксист, которого остановили для проверки документов.

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

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