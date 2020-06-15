Двое полицейских и один гражданский получили ранения на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют".

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

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