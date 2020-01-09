с чего всё началось

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.

Политика Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Экономика Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров «Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.

Общество Главреда регионального издания уволили за фото федерального политика Глава города Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главреда издания «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фотографии областного депутата, сообщает «Российская газета».

Здоровье Названы продукты, помогающие восстановить печень Китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного института выяснили, что употребление кисломолочных продуктов не только восстанавливает микрофлору кишечника, пострадавшую от злоупотребления спиртными напитками, но и восстанавливают печень, повреждённую чрезмерными возлияниями.