Происшествия
КоммерсантъРасстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, который убил восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.
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с чего всё началось
Фотография письма была опубликована в группе поддержки «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» во «ВКонтакте», его подлинность изданию 72.Ru подтвердил отец Шамсутдинова.Коммерсантъ02:48
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