Происшествия

Газета.RuГазета.RuСрочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах передает, что военное следственное управление СК РФ в рамках расследования дела проверяет несколько версий случившегося, в том числе о том, что сослуживцы могли издеваться над Шамсутдиновым из-за его национальности.
Читать в источнике
Комментировать574
с чего всё началось

Разрядил автомат в сослуживцев

В армию был призван 4 июля 2019 года военкоматом Нурлатского района Татарстана. При прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.
Коммерсантъ04:13

Подробнее о событии

Разрядил автомат в сослуживцев

Коммерсантъ04:13

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости05:45

Причиной стрельбы в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения

Эхо Москвы08:29

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РБК07:27

«Коммерсант»: срочник в Читинской области открыл огонь по сослуживцам из-за преследования по национальному признаку

Новая газета06:22

Военные рассказали о дедовщине в части, где солдат убил восьмерых сослуживцев

Дождь05:31

Рядового могли преследовать за национальность. СМИ выяснили новые подробности об убийце восьми сослуживцев в Забайкалье

Фонтанка.Ру06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Ашберн

Версия: военных в Забайкалье расстреляли «по нации»

Вести.UZ09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Единоборства

Российский боец ММА нокаутировал украинца ногой в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров ногой в падении нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире "Битва в Волгограде".
РЕН ТВ 04:53
Космос

Названы возможные обитатели Венеры

Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Шоу-бизнес

Звезда «Универа» пообещала не подать Малахову руки из-за выпуска про эскорт

РИА Новости 09:49
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Космос

Астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту

Космический аппарат «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля».
REGNUM 00:23
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

"Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша ответила на критику СМИ и ряда пользователей Сети, которая обрушилась на нее после высказывания девушки о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Политика

Захарова призвала Киев отправить в Донбасс гумпомощь

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Киеву с предложением об отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Экономика сегодня вчера в 17:57
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

РБК 09:42
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области.
Известия 10:24
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM вчера в 01:43
Политика

Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

РБК 04:56
Происшествия

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.
РБК вчера в 20:18
Футбол

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью в Лечче

Туринский «Ювентус» в матче 9-го тура на выезде сыграл вничью с «Лечче».
Sportbox.RU 11:10
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Авто

Bollinger назвал цены на электрическую копию внедорожника Hummer

Пилотный проект Bollinger из Мичигана, который занимается постройкой электрических внедорожников, назвал цены на модели B1 и B2.
Тарантас Ньюс вчера в 09:37
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу»

Спорт-Экспресс 09:22
Общество

Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

Военный, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье при смене караула, задержан, подтвердили в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 08:19
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
ещё по теме
Главное