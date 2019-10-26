Происшествия

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruРасстрелявший сослуживцев солдат был призван в армию из Татарстана

По предварительным данным, расстрелявший сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов пошел на массовое убийство из-за неуставных отношений, сообщает «Коммерсантъ». Ссылаясь на данные министерства обороны, издание сообщает, что Рамиль Шамсутдинов родился в 1999 году.
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