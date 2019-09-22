Пресс-служба сборной России подшутила над капитаном национальной дружины и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, превратив реакцию футболиста на отмененный гол в мем. Напомним, в минувшую субботу, 21 сентября, "Зенит" на своем поле разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0.

Расстроенный Артем Дзюба в матче с «Рубином» стал мемом

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