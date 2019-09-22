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Петербургский дневникРасстроенный Артем Дзюба в матче с «Рубином» стал мемом
Пресс-служба сборной России подшутила над капитаном национальной дружины и форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой, превратив реакцию футболиста на отмененный гол в мем. Напомним, в минувшую субботу, 21 сентября, "Зенит" на своем поле разгромил казанский "Рубин" со счетом 5:0.
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Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»
Матч ТВ21 сентября в 23:18
Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
Советский спорт21 сентября в 15:22
«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR
Sport24.ru21 сентября в 22:38
Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
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