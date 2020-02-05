Происшествия
BFM.ruРастет число погибших при сходе лавины в Турции
Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы страны.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика
Украинский ракетный завод закупал алюминий в России «от безысходности»
Украинское предприятие "Южмаш", собирающее топливные баки для американских ракет Antares, признало, что закупает алюминий для их изготовления в России, поскольку именно такой металл прописан в конструкторской документации на ракету, сообщает пресс-служба предприятия.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Политика
Сенатор-республиканец Ромни проголосует за импичмент Трампа
Сенатор-республиканец, бывший кандидат в президенты США Митт Ромни заявил, что разорвет отношения с партией и проголосует за импичмент Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает The New York Times.
Наука
Легкие быстро и успешно восстанавливаются после отказа от курения
Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании проведя ряд исследований, смогли доказать, что отказ от курения усиливает защиту человеческого организма от раковых опухолей легких.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Футбол
Неймар: «Месси – лучший в истории из тех, кого я видел»
Форвард «ПСЖ» Неймар высказался об игре с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом парижан Килианом Мбаппе.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Политика
Президент Азербайджана заявил о деградации Совета Европы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Совет Европы деградирует в последнее время, передает "Интерфакс".
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в «Евровидении»
Продюсер Александра Панайотова певец Григорий Лепс высказался о заявлении композитора Игоря Крутого о вероятном участии его подопечного в «Евровидении-2020».
Кино
Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса
Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Армия и оружие
Эрдоган предъявил Сирии ультиматум по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул властям Сирии ультиматум по поводу присутствия турецких войск в провинции Идлиб.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Политика
ВТО частично поддержала Украину в споре с Россией по вагонам
Всемирная торговая организация частично поддержала апелляцию Украины по спору с Россией об импорте украинских вагонов и стрелочных переводов, утверждают СМИ со ссылкой на источник.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Футбол
«Ювентус» поздравил Роналду с 35-летием
«Ювентус» поздравил с днем рождения форварда команды Криштиану Роналду. Сегодня португалец отмечает 35-летие.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Балтикой»
Общество
На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат
На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Крупнейшие банки и мобильные операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками.