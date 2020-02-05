Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы страны.

Растет число погибших при сходе лавины в Турции

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