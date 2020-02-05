Происшествия

BFM.ruBFM.ruРастет число погибших при сходе лавины в Турции

Число погибших в результате схода двух лавин в провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 38, пострадали еще 53 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы страны.
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Число погибших при сходе двух лавин в Турции выросло до 38 человек

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