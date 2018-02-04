В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet. Как сообщил губернатор Мехмет Эмин Белмез, среди погибших были и спасатели с добровольцами.

В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

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