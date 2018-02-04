Происшествия
Газета.RuВ результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet. Как сообщил губернатор Мехмет Эмин Белмез, среди погибших были и спасатели с добровольцами.
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Происшествия
Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле
Политика
Байден прокомментировал свое поражение на партсобрании в Айове
Бывший вице-президент США Джозеф Байден назвал ударом под дых итоги собраний избирателей (кокусов) Демократической партии США в штате Айова, согласно которым он занял четвертое место, сообщает в среду, 5 февраля, издание Politico.
Наука
У митохондрий нашли «воздушный шлюз»
Исследователи внимательно проанализировали структуру одного из основных белков транспортной системы митохондрий и обнаружили у него «воздушный шлюз» — внутреннюю структуру, помогающую переносить молекулы.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Космос
На Марсе обнаружена база инопланетян
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг продолжает публиковать снимки и видео, которые, по его мнению, доказывают существование инопланетной жизни.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Политика
Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения
Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
Наука
Ученые расшифровали геном риса басмати
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги
На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Хоккей
Самсонов избежал травмы после броска Овечкина в голову
Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов избежал серьезной травмы после попадания шайбы в шлем на тренировке в команды.
Происшествия
Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила
Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
Власти передумали ограничивать подачу воды в Симферополе
Правительство Крыма отказалось от подачи воды по графику в Симферополе.
Политика
СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Кино
Вин Дизель работает над «женским» спин-оффом «Форсажа»
Еще в 2018 году было объявлено, что Universal Pictures планирует выпустить «женский» спин-офф «Форсажа», которым будет руководить сам Вин Дизель.
Армия и оружие
Сирийская армия следует за отступающими из Серакиба террористами
Правительственные силы Сирии преследуют бандформирования террористов, которые бежали из города Серакиб в провинции Идлиб.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Происшествия
Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара
Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.