Экономика

РБК КалининградРБК КалининградРасторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная» был расторгнут, потому что инвестор не успевает выполнять свои обязательства. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».
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Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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