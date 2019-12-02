Экономика
РБК КалининградРасторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная» был расторгнут, потому что инвестор не успевает выполнять свои обязательства. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «РИА Новости».
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Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выложила видео в купальнике
Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Технологии
«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей
"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
Наука
Что хотят сказать нам кошки, пытаются понять биологи
Джорджия Мейсон, биолог-бихевиорист из Университета Гвельфа в Онтарио говорит, что кошек понять трудно читать, но не невозможно.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Футбол
Полиция задержала организатора оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы
Полицейские задержали организатора оскорбительных кричалок в адрес питерского «Зенита» и форварда клуба Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Минобороны получило первый военный вертолет Ми-38Т
Холдинг «Вертолеты России» поставил Минобороны РФ первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т, передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского.
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в декабре
В начале торговой сессии на Московской бирже 2 декабря курс доллара вырос на 0,18%, до 64,4 рубля, а курс евро — на 0,2%, до 71 рубля.
Политика
Зеленский: США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Общество
Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда
В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Футбол
Чалов не сыграет в предстоящем матче «Арсенал» - ЦСКА
«Оружейники» сыграют с армейцами на выезде, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»
Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России
Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.
Технологии
Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI
Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Вместе с «заряженным» седаном представлен и соплатформенный бразильский хэтчбек Polo GTS, у такой «пятидверки» те же обновки, что и у Virtus, в том числе, и 150-сильный мотор.