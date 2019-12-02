Экономика

ИзвестияИзвестияРасторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная». Компания не успевает выполнять свои обязательства по объему вложений, сообщил губернатор Антон Алиханов РИА Новости.
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Алиханов оценил проект игорной зоны «Янтарная»

РИА Новости03:35

Власти расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная»

Калининград.Ru04:11

Алиханов: расторгнут контракт на дальнейшее освоение игорной зоны

Новый Калининград.Ru05:40

Расторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

РБК Калининград05:48

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Известия05:24

Власти Калининграда расторгли контракт на освоение игорной зоны в Куликове

ФедералПресс06:19
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Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в покушении на депутата облсовета

Правоохранительные органы Киева задержали подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка.
RT на русском 05:55
Космос

Зафиксировано падение луны на Землю

Низкая скорость указывает на то, что объект вращался вокруг Земли, а угол падения исключает космический мусор, включая неработающие космические аппараты и их фрагменты.
Lenta.ru 04:09
Политика

В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно

Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
ТАСС 06:29
Гаджеты

Intel выступила против монополии Qualcomm на рынке модемных чипов

Компания Intel подала заявление в апелляционный суд в поддержку антимонопольного решения в отношении другой организации из США — Qualcomm.
REGNUM вчера в 02:08
Происшествия

Полицейский с риском для жизни остановил нетрезвого водителя в Крыму

RT на русском 06:33
Политика

Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина, который предрек распад Украины.
Аргументы недели вчера в 23:12
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Политика

В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным

Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
REGNUM 05:48
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru вчера в 11:54
Политика

Зеленский заявил о своем недоверии ко всем политикам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию wyborcza.pl заявил, что в политике нельзя доверять никому.
Известия 05:13
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии, сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:13
Единоборства

Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахима Чахкиева.
News.ru 05:42
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Piter.tv 02:38
Происшествия

Возгорание в жилом доме в центре Петербурга локализовали

ТАСС 06:01
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов

Сигареты и табак курят 21% респондентов, сигары популярны у 4% опрошенных, 2% респондентов используют только электронные сигареты, вейпы, устройства для нагревания табака и так далее.
РБК 04:56
Технологии

Работающую PlayStation 5 показали на фото

В сети опубликовали снимок комплекта для разработчиков PlayStation 5. На фотографии, которую разместил пользователь Twitter @Alcoholikaust, запечатлены две консоли и геймпады Dualshock 5. Автор поста отмечает, что получил снимки от разработчиков.
Lenta.ru 05:45
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.
Московский Комсомолец 05:12
Политика

В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
РИА Новости 06:27
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor вчера в 20:55
Армия и оружие

Минобороны заявило о создании радиолокационного поля вокруг России

РБК вчера в 17:59
Политика

Минэнерго Украины назвало условия отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.
РИА Новости 05:15
Общество

ЦБ создаст базу электронных устройств для борьбы с отмыванием денег

Центробанк планирует создать единую систему оценки устройств, куда войдут смартфоны, планшеты и компьютеры, с помощью которых юридические лица осуществляют переводы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:07
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Российская газета 00:41
Политика

Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения «Минска»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил о несогласии с порядком выполнения заключённых в 2015 году Минских соглашений.
RT на русском 05:38
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге арестован

Суд в Екатеринбурге арестовал Ивана Казанцева, обвиняемого в убийстве девятилетнего ребенка, до 26 января.
Росбалт 05:54
Общество

Рэпер Птаха раскрыл депутатам Госдумы систему наркоторговли в России

Lenta.ru 05:23
Экономика

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
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Антон Андреевич Алиханов
Российский политик
Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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