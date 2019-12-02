Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорное заведение Magic Crystal открылось в апреле 2016 года и стало первым объектом игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.

с чего всё началось

Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная». Компания не успевает выполнять свои обязательства по объему вложений, сообщил губернатор Антон Алиханов РИА Новости.

Политика Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применение транспортной полиции электрошокеров в целях обеспечения безопасности.

Политика В Раде предложили встретиться с Зеленским перед «нормандской встречей» Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Ирина Геращенко инициирует встречу лидеров фракций с президентом страны Владимиром Зеленским накануне саммита в "нормандском формате".

Общество Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по спору с США вокруг Airbus Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза касаемо размера пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС из-за нарушения правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus, сообщил один из торговых представителей.

Наука Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.

Здоровье Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.

Футбол Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч» В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.

Происшествия Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.