Экономика
ИзвестияРасторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»
Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная». Компания не успевает выполнять свои обязательства по объему вложений, сообщил губернатор Антон Алиханов РИА Новости.
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с чего всё началось
Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорное заведение Magic Crystal открылось в апреле 2016 года и стало первым объектом игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.РИА Новости03:35
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Экран Samsung Galaxy S11 подтвержден
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
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Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий применение транспортной полиции электрошокеров в целях обеспечения безопасности.
Политика
В Раде предложили встретиться с Зеленским перед «нормандской встречей»
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде, депутат парламента Ирина Геращенко инициирует встречу лидеров фракций с президентом страны Владимиром Зеленским накануне саммита в "нормандском формате".
Общество
Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по спору с США вокруг Airbus
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза касаемо размера пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС из-за нарушения правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus, сообщил один из торговых представителей.
Наука
Виртуальный инструктор поможет обучению горнолыжному спорту
Инженеры из Токийского технологического института под руководством Хидэки Коике (Hideki Koike) создали систему, позволяющую ученикам тренироваться в любое время и повторять движения во время спуска прямо за инструктором.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что жизнь ее сына находится в опасности
Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, написала заявление в полицию из-за угроз ее годовалому сыну Леону.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Футбол
Инсайдеры: Лионель Месси получит шестой «Золотой мяч»
В этом году церемония пройдет в понедельник, 2 декабря, и эксперты сообщают, что свой шестой приз получит аргентинский капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси.
Происшествия
Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки
Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Общество
Путин подписал закон об обязательной предустановке российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Происшествия
Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак»
Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, сообщало, что в день матча в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик «Спартака» и пять фанатов «Зенита».
Футбол
«Краснодар» объявил состав команды на матч с «Тамбовом»
Происшествия
Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии
Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.
Авто
ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу
В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Футбол
Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию
Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Политика
Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге
Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
Армия и оружие
На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»
Технологии
Появилась запись геймплея отменённой игры Spider-Man 4 для Wii
Ранее в сети появились скриншоты из невышедшей Spider-Man 4, а теперь канал Hard4Games отыскал её прототип.