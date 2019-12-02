Экономика

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Власти Калининградской области расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная». Компания не успевает выполнять свои обязательства по объему вложений, сообщил губернатор Антон Алиханов РИА Новости.
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с чего всё началось

Алиханов оценил проект игорной зоны «Янтарная»

Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорное заведение Magic Crystal открылось в апреле 2016 года и стало первым объектом игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.
РИА Новости03:35

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Алиханов оценил проект игорной зоны «Янтарная»

РИА Новости03:35

Власти расторгли контракт с инвестором на дальнейшее освоение игорной зоны «Янтарная»

Калининград.Ru04:11

Алиханов: расторгнут контракт на дальнейшее освоение игорной зоны

Новый Калининград.Ru05:40

Расторгнут инвестиционный контракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

РБК Калининград05:48

Расторгнут инвестконтракт на освоение игорной зоны «Янтарная»

Известия05:24

Калининградские власти привлекут нескольких инвесторов в проект игорной зоны «Янтарная»

ТАСС10:44

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Российский политик, юрист. Губернатор Калининградской области с 29 сентября 2017. Член российской политической партии «Единая Россия».
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