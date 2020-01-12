Политика
КоммерсантъПрезидент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил ТАСС об отставке президента Рауля Хаджимбы «во имя сохранения стабильности в стране». Ранее сообщалось, что экс-премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал оппозиционерам заявление господина Хаджимбы об отставке.
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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
Российский Диалог13:16
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Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Общество
В Австралии скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру
Сотрудники национальной службы парков сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру.
Политика
Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Экономика
Борис Ротенберг продолжает судиться со скандинавскими банками
13 января суд в Хельсинки вынесет решение по искам бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказываются обслуживать его счета из-за санкций США, сообщает Bloomberg.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Экономика
Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Экономика
Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
Гаджеты
Huawei впервые рассказала о продажах гибкого смартфона Mate X
Учитывая, что запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных Huawei Mate X приближается к отметке 200 тыс. смартфонов.
Общество
Назначен начальник дорожно-транспортного управления Читы
Начальником дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства Читы назначен Евгений Гуцул.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Авто
Продажи немецких автомобилей в России выросли на 5%
Общество
В школьных аттестатах появится отметка «зачет»
"Может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно" Ранее министр Васильева рассказала, что уже в каждой четвертой школе в России запретили пользоваться смартфонами на уроках.
Происшествия
Ставропольские медики прокомментировали случай с пациентом на полу
Политика
Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Авто
Рыночная стоимость Tesla превысила общие показатели GM и Ford
В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд.
Общество
СК связал рост криминала с закрытием психиатрических больниц
«Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось в том числе в росте криминогенной напряженности», — сказал представитель Следственного комитета России.
Здоровье