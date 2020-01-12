Политика
Российская газетаРауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку. Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.
Читать в источнике
Оценить352
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
Российский Диалог13:16
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Политика
Ирак захотел купить у России С-400
Члены ирaкского пaрлaментa зaявили, что Ирaк нaчaл обсуждaть с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следствие обладает доказательствами того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение, сообщил замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
В Трудовой кодекс готовятся поправки, которые позволят изменить структуру оплаты труда учителей в России, сообщила министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».
Происшествия
На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна является сырьевым придатком, об этом он написал в своем Twitter.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Общество
В Австралии для кенгуру скинули с воздуха тонны картофеля и моркови
"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - говорится в сообщении министра.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Экономика
Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Космос
Астрономы исследуют природу высокоэнергетического гамма-источника VER J1907+062
Подводя итог полученным результатам, исследователи предлагают две гипотезы, объясняющие природу источника VER J1907+062.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Происшествия
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва
Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Кино
Танцор из Заринска снялся в фильме Бондарчука «Вторжение»
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.