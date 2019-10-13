Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРауль назвал Рамоса символом «Реала» и сборной Испании

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
Легенда мадридского «реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес поздравил защитника Серхио Рамоса с рекордом по числу матчей за национальную команду. 12 октября Рамос провёл 168 матч в футболке «красной фурии» и обошёл по этому показателю прошлого рекордсмена команды Икера Касильяса.
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