Происшествия
LentaChel.ruРазбился пассажирский самолет в Казахстане
Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air рухнул на землю после вылета из аэропорта Алта-Аты. После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту самолета было 95 пассажиров и пять членов экипажа.
Читать в источнике
Оценить2057
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Шоу-бизнес
Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей
Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Футбол
«ПСЖ» предложил Мбаппе новый пятилетний контракт
Спортивный директор бессменных чемпионов Франции последних лет Леонардо предложил форварду пятилетнее соглашение с окладом в 32 миллиона евро в год, сообщил итальянский журналист Николо Скира.
Экономика
Перечень регионов для создания зон территориального развития обновили
Кабмин актуализировал перечень регионов, на территориях которых возможно создание зон территориального развития.
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Миланом» в матче Евролиги
ЦСКА победил «Милан» в домашнем матче 16-го тура Евролиги.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Общество
Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве на Новый год
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Пассажирка рассказала о крушении самолета в Казахстане
Пассажирка самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который утром в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение под Алма-Атой, рассказала о том, как это произошло.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату
Накануне Федор Емельяненко заявил, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Общество
Российский интернет-магазин одежды стал самым популярным в мире
Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
Политика
Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу
Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева произвела фурор в образе рокерши
Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что Франция причастна к обстрелу рынка в провинции Саада на северо-западе Йемена.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Культура
Саша Грей начала стримить видеоигры на Twitch
Саша Грей обзавелась каналом на сервисе Twitch, где теперь проводит прямые трансляции своей игры в популярные видеоигры.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.