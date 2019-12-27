Происшествия
Lenta.ruНазвано количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек. Предварительный список выживших опубликован на официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook. Сообщается, что им оказана медицинская помощь.
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Происшествия
Председатель совета генералов погиб при крушении самолета в Казахстане
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу
Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Экономика
Частные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Происшествия
Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Происшествия
Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Баскетбол
Калининград поддержал, ЦСКА победил: в «Янтарном» прошел матч Евролиги
Пока зрители в Москве смотрели ледовое шоу Татьяны Навки, около шести тысяч калининградцев поддерживали команду в спорткомплексе «Янтарный» в игре против миланской «Олимпии», которую возглавляет Этторе Мессина — тренер, с которым московский клуб дважды выигрывал турнир.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Хоккей
Путин забросил более половины шайб в победном матче на Красной площади
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Иран и Сирию не убивать людей в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил в Twitter Россию, Иран и Сирию в том, что они намерены убивать гражданских лиц в сирийском Идлибе.
Киберспорт
Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год
Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Культура
Военный парад на Первом канале стал лидером по просмотрам
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Футбол
Александр Панов: «Ориентир для России — чемпионат Шотландии, где играют 12 команд»
В Суперлиге команды должны иметь возможность играть одними легионерами, если захотят.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Общество
Скворцова ответила Голиковой на критику об оптимизации здравоохранения
Напомним: ранее в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1 вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала модернизацию первичного звена здравоохранения ужасной.
Происшествия
14 человек отравились на банкете в Якутии
Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Общество
Росконтроль посоветовал шампанское
Общество
Росстат сделал прогноз по убыли населения на 16 лет
«Средний вариант прогноза предполагает, что общая численность населения составит в начале 2020 года 146,741 млн человек и снизится к началу 2036 года до 142,993 млн человек », — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.