В авиакатастрофе с самолетом Fokker-100 выжили 60 человек. Предварительный список выживших опубликован на официальной странице аэропорта Алма-Аты в Facebook. Сообщается, что им оказана медицинская помощь.

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

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