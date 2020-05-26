Происшествия
Lenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Lenta.ru 07:14
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Футбол
Уткин: «Жалко Гулиева. Видимо, парень совершенно не умеет себя вести»
Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА, написал Уткин в твиттере.
Sport.ru вчера в 15:42
Футбол
«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Metaratings 07:28
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Происшествия
Очаг коронавируса выявили в хосписе под Воронежем
Одна из пациентов паллиативного отделения была госпитализирована в БСМП №1. Женщина под пристальным вниманием врачей и получает всю необходимую онкобольным поддержку, заверили в пресс-центре облправительства.
Kursk.com 12:22
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Общество
Минтранс рекомендовал водителям автобусов менять маски раз в 2-3 часа
Согласно документу, водителям общественного транспорта рекомендуется менять медицинскую маску раз в 2-3 часа, защитные перчатки — раз в смену, регулярно обрабатывать руки антисептиком.
Коммерсантъ 13:07
Общество
В Ядрине на две недели вернут ограничения по коронавирусу
Планируется, что карантин будут действовать ближайшие две недели.
Мой город Чебоксары 09:18
Здоровье
Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений по одному показателю
На совещании обсуждаются: санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории региона, показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений.
Саратов 24 12:34
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Космос
Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути
Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 07:46
Общество
Пользователи «Социального мониторинга» будут получать СМС с запросом фотографии
Если человек пользуется сервисом «Социальный мониторинг» на другом смартфоне или на устройстве, полученном от города, то СМС будут приходить не на него, а на номер, указанный в документах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:03
Политика
В Крыму иронично отнеслись к петиции о платном въезде на полуостров
Петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины.
Известия 08:55
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Авто
Автомобили с пробегом подорожали в РФ
Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33