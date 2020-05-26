Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
Читать в источнике
Комментировать652

Подробнее о событии

Десять секунд в воздухе

Российская газета12:02

Появилось видео момента крушения военного вертолета на Чукотке

РБК07:25

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Интерфакс00:50

Разбор завалов начался на месте крушения Ми-8

SakhaNews01:02

Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео

РИА Новости03:05

Четыре человека находятся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку

РЕН ТВвчера в 22:54

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

ТАСС02:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Lenta.ru 07:14
254
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
4K
Футбол

Уткин: «Жалко Гулиева. Видимо, парень совершенно не умеет себя вести»

Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно. Впереди ММА, написал Уткин в твиттере.
Sport.ru вчера в 15:42
Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
218
Происшествия

Полиция нашла женщину, снимавшую развратные видео при сыне

НТВ 12:39
13
Футбол

«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Metaratings 07:28
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
1,5K
Происшествия

Очаг коронавируса выявили в хосписе под Воронежем

Одна из пациентов паллиативного отделения была госпитализирована в БСМП №1. Женщина под пристальным вниманием врачей и получает всю необходимую онкобольным поддержку, заверили в пресс-центре облправительства.
Kursk.com 12:22
Шоу-бизнес

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

StarHit.ru 04:00
9
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
317
Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Общество

Минтранс рекомендовал водителям автобусов менять маски раз в 2-3 часа

Согласно документу, водителям общественного транспорта рекомендуется менять медицинскую маску раз в 2-3 часа, защитные перчатки — раз в смену, регулярно обрабатывать руки антисептиком.
Коммерсантъ 13:07
Общество

В Ядрине на две недели вернут ограничения по коронавирусу

Планируется, что карантин будут действовать ближайшие две недели.
Мой город Чебоксары 09:18
4
Здоровье

Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений по одному показателю

На совещании обсуждаются: санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории региона, показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений.
Саратов 24 12:34
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
871
Космос

Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 07:46
6
Общество

Пользователи «Социального мониторинга» будут получать СМС с запросом фотографии

Если человек пользуется сервисом «Социальный мониторинг» на другом смартфоне или на устройстве, полученном от города, то СМС будут приходить не на него, а на номер, указанный в документах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:03
Политика

В Крыму иронично отнеслись к петиции о платном въезде на полуостров

Петиция с предложением сделать временно платным въезд в Крым для граждан Украины и иностранцев появилась на официальном интернет-представительстве президента Украины.
Известия 08:55
3
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
40
Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
1,6K
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
6
Общество

Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить

РИА Новости 11:41
411
Происшествия

Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны

Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
1
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
61
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

Народные новости вчера в 07:00
81
Авто

Автомобили с пробегом подорожали в РФ

Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
5
Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
98
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,8K
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
19
Политика

США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Главное