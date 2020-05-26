Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сразу же после взлета воздушное судно повело в сторону, несмотря на попытки экипажа удержать его в воздухе. Ми-8 упал примерно через десять секунд и загорелся.

Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео

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