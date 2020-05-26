Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПадение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео

Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сразу же после взлета воздушное судно повело в сторону, несмотря на попытки экипажа удержать его в воздухе. Ми-8 упал примерно через десять секунд и загорелся.
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Десять секунд в воздухе

Российская газета12:02

Появилось видео момента крушения военного вертолета на Чукотке

РБК07:25

Четыре человека находятся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку

РЕН ТВвчера в 22:54

Разбор завалов начался на месте крушения Ми-8

SakhaNews01:02

Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео

РИА Новости03:05

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

ТАСС02:32

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Интерфакс00:50
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В Японии начали выплачивать жителям страны по $930

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SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос

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В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Политика

Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина

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Авто

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В Тамбовской области вор зарубил топором 101-летнего ветерана войны

На появившийся шум прибежала 38-летняя родственница ветерана войны. Вор оглушил ее своим орудием и сбежал с места преступления.
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Известия вчера в 14:25
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

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Автомобили Toyota российской сборки начали поставлять в Армению

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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Политика

Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга

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REGNUM 15:02
Общество

Коронавирус выявили у кошки в России

Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
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Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Энергетика

СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+

Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 17:26
Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

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В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из самых тяжелых осложнений заболевания коронавирусом — цитокинового шторма.
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Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
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Космос

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

REGNUM 09:28
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Общество

К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей

Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
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Технологии

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы

Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
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Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
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Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
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