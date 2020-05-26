Происшествия
Lenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru вчера в 01:37
Политика
Путин: пик заболеваемости коронавирусом пройден
Москва, 26 мая 2020, 15:12 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в России считается пройденным.
REGNUM 08:12
Общество
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
Африканское командование вооруженных сил США (Africom) официально обвинило Россию в отправке военных самолетов в Ливию.
Коммерсантъ 09:42
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Кино
Джейсон Стейтем может сыграть супергероя в киновселенной Marvel
iReactor 24 мая в 09:40
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Здоровье
Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости 09:44
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Здоровье
В Петербурге более 3 тыс. врачей заразились коронавирусом
Число медицинских работников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, превысило 3 тыс. человек, восемь умерли.
ТАСС 08:31
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на $62 млрд
За время пандемии совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Forbes 06:38
Политика
В России заявили о невозможности поездок в Европу
В России заявили о невозможности поездок в Европу в ближайшее время.
Piter.tv 09:10
Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Экономика
МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год
По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
Хоккей
«Металлург» продлил контракт с Мозякиным
Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.
REGNUM 09:18
Общество
Первая волна ЕГЭ пройдет без школьников
Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
Педсовет вчера в 14:58
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Здоровье
В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
Общество
Генерал ФСБ назвал Единый регистр населения подарком для спецслужб
Москва, 25 мая 2020, 14:42 — REGNUM Создание Единого федерального регистра населения, где будут сосредоточены данные о гражданах РФ, чревато рядом негативных последствий.
REGNUM вчера в 07:42
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Политика
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Футбол
Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Чемпионат 08:34
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25