Происшествия
Lenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
Российская газета 06:54
Политика
Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге
Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру 14:42
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
Суд продлил меру пресечения владельцу крымского парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд продлил до 3 августа меру пресечения владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову.
ИА Крыминформ 04:37
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам
Премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который состоится 4 июня, сообщили в британском посольстве.
Взгляд.ру 09:03
Экономика
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
Происшествия
СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки
Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Общество
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Армия и оружие
СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Общество
Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество
Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса
В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Здоровье
Алексей Дюмин проинспектировал ремонт детской поликлиники в Туле
Поликлиника обслуживает более 14 тысяч маленьких туляков, 20 детских садов и 12 школ.
Тульские СМИ 08:07
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Общество
Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране, по сути, наступила вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:26
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны в РФ
IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев в интервью агентству «Прайм» заявил, что на российском рынке можно найти смартфон, который будет удовлетворять все потребности пользователя в ценовой категории до 10 тысяч рублей.
Live24 03:39