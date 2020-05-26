ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.

Политика Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Энергетика Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. 12

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 2

Политика Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам Премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который состоится 4 июня, сообщили в британском посольстве. 10

Экономика Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,4K

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,8K

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM). 368

Политика Путин: Пик коронавируса в России пройден На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным". 224

Политика Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. 11

Армия и оружие СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.

Общество Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. 535

Футбол Семин отреагировал на поддержку Дзюбы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Общество Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. 9