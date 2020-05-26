Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Десять секунд в воздухе

Российская газета12:02

Появилось видео момента крушения военного вертолета на Чукотке

РБК07:25

Разбор завалов начался на месте крушения Ми-8

SakhaNews01:02

ЧП с вертолетом Ми-8 на Чукотке. Главное

ТАСС02:32

Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео

РИА Новости03:05

Четыре человека находятся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку

РЕН ТВвчера в 22:54

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Интерфакс00:50
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Происшествия

В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах

Российская газета 06:54
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Политика

Белый дом заявил о недовольстве Трампа действиями Китая в Гонконге

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями китайских властей, которые разрабатывают законопроект о защите нацбезопасности в Гонконге, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру 14:42
Энергетика

Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
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Политика

Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
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Общество

Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
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Происшествия

Суд продлил меру пресечения владельцу крымского парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд продлил до 3 августа меру пресечения владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову.
ИА Крыминформ 04:37
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

Премьер Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина поучаствовать в онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020, который состоится 4 июня, сообщили в британском посольстве.
Взгляд.ру 09:03
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

Piter.tv 01:38
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Происшествия

СК сообщил об отказе от госпитализации умершей в Петербурге девушки

Из изъятой аудиозаписи разговора с диспетчером скорой помощи следует, что фельдшер сообщила женщине о необходимости госпитализации.
РБК 14:42
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
1,8K
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Общество

Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%

В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом текущего года -- до 4,6 млн человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
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Политика

Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
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Армия и оружие

СБУ обвинила уроженца России в убийстве украинских спецназовцев в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что установила персональные данные лиц, причастных к убийству украинских спецназовцев в Луганской области в мае 2018 года.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
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Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
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Футбол

Семин отреагировал на поддержку Дзюбы

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество

Собянин рассказал о новом пакете поддержки московского бизнеса

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.
Российская газета 13:30
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Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
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Здоровье

Алексей Дюмин проинспектировал ремонт детской поликлиники в Туле

Поликлиника обслуживает более 14 тысяч маленьких туляков, 20 детских садов и 12 школ.
Тульские СМИ 08:07
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Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
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Общество

Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране, по сути, наступила вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 12:26
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
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Гаджеты

Названы лучшие бюджетные смартфоны в РФ

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев в интервью агентству «Прайм» заявил, что на российском рынке можно найти смартфон, который будет удовлетворять все потребности пользователя в ценовой категории до 10 тысяч рублей.
Live24 03:39
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