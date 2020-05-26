Происшествия
Lenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Экономика
Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей
Если размер пенсии россиян не превышает два МРОТ, то их ожидает новая льгота.
Соловей.Инфо вчера в 02:39
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
Политика
Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд России.
Ведомости 16:18
Энергетика
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+ В ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+ Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти.
Коммерсантъ 13:30
Политика
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Например, если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98 процентов всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3 процентов наблюдаемой территории.
РИА Новости 09:01
Здоровье
В Японии педиатры предупредили о вреде медицинских масок для детей
Общественное телевидение России 05:18
Наука
У побережья Чили обнаружили древние «ясли» белых акул
Во время нового исследования ученые пришли к выводу, что в эпоху плиоцена (5,5 – 2,5 миллионов лет назад) белые акулы выращивали потомство в одном месте.
МедиаПоток 12:43
Энергетика
Газпром и Грузия договорились о цене на газ
Министр экономики Грузии Натия Турнава сообщила в свою очередь, что руководство страны договорилось с Газпромом о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 13:48
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Футбол
Киммих назвал свой гол в ворота «Боруссии» лучшим в карьере
В текущем сезоне Киммих провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Матч ТВ 15:50
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Армия и оружие
«Каракурт» под «Панцирем»: сколько малых ракетных кораблей скоро получит Балтийский флот
В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь".
BaltNews.ee 24 мая в 15:00
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Общество
Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников
После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19, нагрузка на врачей колоссальна, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Интерфакс 12:24
Наука
Предки североамериканских индейцев жили на Байкале
Областная газета (г. Иркутск) 24 мая в 21:59
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Наука
Найден новый способ передачи коронавируса
Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases.
Live24 07:21
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Интернет
В официальном магазине Google Play обнаружен банковский троян
Компания ESET в официальном магазине Google Play обнаружила банковский троян, похищающий деньги со счетов пользователей.
Newsler.ru 06:37
Наука
Разработали новый метод обнаружения коронавируса в РФ
Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса в России.
Evo-rus.com 12:32