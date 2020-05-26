Происшествия
Lenta.ruРазбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
ЧП произошло ранее 26 мая в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе. В результате катастрофы погибли четыре человека — все находившиеся на борту вертолета люди. Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России.
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Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Киберспорт
10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.
Игромания.ру 11:18
Здоровье
Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение
Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
РИА Новости 09:12
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение
Сайт интересных новостей 24 мая в 07:16
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU вчера в 02:08
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Космос
Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита
Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Общество
Автор граффити с Бродским в Петербурге надеется его восстановить
Художник Олег Лукьянов, чей граффити-портрет Иосифа Бродского в Петербурге был закрашен через сутки после создания, рассказал РИА Новости, что надеется восстановить эту работу в виде временной конструкции, а не изображения на стене.
РИА Новости 11:41
Космос
NASA ищет желающих провести более полугода в изоляции в Москве
NASA упомянуло, что новый эксперимент совпал с моментом, когда пандемия "заперла" людей в изоляции.
Южный Федеральный 24 мая в 06:18