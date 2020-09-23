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РБК
РБК

Разбившийся под Тверью Су-30 случайно сбил другой самолет

Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 был случайно сбит другим боевым самолетом. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ. По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
ТАСС05:56
Подробнее о событии
ТАСС

Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

ТАСС05:56
Вести.Ru

Источник: российский истребитель был сбит другим самолетом

Вести.Ru06:57
URA.Ru

Российский истребитель случайно сбили на учениях

URA.Ru06:55
РБК

Разбившийся под Тверью Су-30 случайно сбил другой самолет

РБК06:49
Коммерсантъ

СМИ: Су-30 в Тверской области могли случайно сбить на учениях

Коммерсантъ07:08
Lenta.ru

Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35

Lenta.ru05:43
Avia.pro

«Военный обозреватель»: российский Су-35С сбил из пушки собственный истребитель - экипаж выжил

Avia.pro20:01

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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В новой прическе Бузовой нашли признаки расставания с Манукяном

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RuNews24.ru02:51
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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