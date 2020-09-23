Разбившийся в Тверской области истребитель Су-30 был случайно сбит другим боевым самолетом. Об этом сообщают источники ТАСС и РЕН ТВ. По данным телеканала, учебно-тренировочный полет истребитель совершал совместно с истребителем Су-35.

С чего всё началось Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области во вторник, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона. ТАСС 05:56