Происшествия
ВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
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с чего всё началось
Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.ТАССвчера в 19:33
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В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат».
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Происшествия
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника
В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Футбол
Беляев возглавил курский «Авангард»
Игорь Беляев стал новым главным тренером "Авангарда". Специалист уже дважды возглавлял курскую команду (в 2015-2017 и в 2018-2019 годах).
Здоровье
В Темниковском районе работает «Бережливая поликлиника»
«Бережливая поликлиника» теперь есть и в Темниковском районе.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»
Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Происшествия
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Общество
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь
Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Политика
По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда
Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»
Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Футбол
Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.