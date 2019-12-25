Происшествия

ВедомостиВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
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с чего всё началось

Источник: упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.
ТАССвчера в 19:33

Подробнее о событии

Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед падением вошел в спираль

Газета.Ru01:42

Источник назвал причиной крушения Су-57 выход в нисходящую спираль

Известиявчера в 23:38

Главные новости к утру 25 декабря

Коммерсантъвчера в 23:02

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Российская газетавчера в 22:13

У разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57, предположительно, отказала система управления

Эхо Москвывчера в 20:04

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Ведомостивчера в 20:00

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

SakhaNewsвчера в 19:31
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что для диалога Тбилиси с Москвой может быть создан новый «нормандский формат».
Lenta.ru 01:50
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Политика

Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
FreeNews-Volga 06:22
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Футбол

Беляев возглавил курский «Авангард»

Игорь Беляев стал новым главным тренером "Авангарда". Специалист уже дважды возглавлял курскую команду (в 2015-2017 и в 2018-2019 годах).
Soccer.ru 06:07
Здоровье

В Темниковском районе работает «Бережливая поликлиника»

«Бережливая поликлиника» теперь есть и в Темниковском районе.
Известия Мордовии 03:56
Общество

Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Известия 23 декабря в 22:44
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

СМИ связали сбои в аэропортах с учениями по «изоляции Рунета»

Согласно сообщениям отечественных СМИ, масштабный сбой Сети, который парализовал работу нескольких российских авиакомпаний и аэропортов на несколько часов, может быть связан с учениями по "изоляции Рунета".
VSE42.RU 06:52
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Общество

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Политика

По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда

Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
РИА Новости 23 декабря в 11:23
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Авто

Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Российская газета 05:00
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Политика

Стало известно, сколько россиян готовы голосовать за «Единую Россию»

Эксперты «Левада-центра» провели исследование и выяснили, за кого россияне проголосовали бы, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье.
Версия-Саратов 05:35
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Футбол

Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Происшествия

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

РИА Новости 02:58
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Lenta.ru 06:54
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

РИА Новости 05:06
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