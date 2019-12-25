Происшествия

ВедомостиВедомостиРазбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.
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с чего всё началось

Источник: упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.
ТАССвчера в 19:33

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Главные новости к утру 25 декабря

Коммерсантъвчера в 23:02

Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае мог стать отказ систем управления

КП - Хабаровсквчера в 20:54

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Ведомостивчера в 20:00

Источник: разбившийся Су-57 в Хабаровском крае самопроизвольно вошел в спираль

Газета.Ruвчера в 20:07

У разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57, предположительно, отказала система управления

Эхо Москвывчера в 20:04

Пилота разбившегося в Хабаровском крае истребителя Су-57 отпустили из больницы

ТАССвчера в 20:20

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

SakhaNewsвчера в 19:31
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Общество

Отель Radisson отказались строить в Барнауле

Московский Комсомолец вчера в 23:01
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° 23 декабря в 13:03
Общество

Новогодние фейерверки запустят в 20 столичных парках

Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
Вечерняя Москва вчера в 23:19
Происшествия

На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение

Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
РИА Новости 00:08
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru вчера в 22:17
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах

Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
РЕН ТВ вчера в 23:27
Политика

Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за Белоруссии

Александр Лукашенко предупредил Россию о возможной войне с НАТО, если она попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
Piter.tv вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

Самыми популярными ведущими Морозов назвал Максима Галкина и Ивана Урганта.
Gazeta.SPb вчера в 22:46
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости 23 декабря в 07:59
Шоу-бизнес

Тигран Кеосаян пришел к Борису Корчевникову с двумя женами

Известный кинорежиссер Тигран Кеосаян пришел в студию программы «Судьба человека» к Борису Корчевнику с двумя женами.
Актуальные Новости вчера в 02:00
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в мире

Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.
Российская газета вчера в 15:52
Политика

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.
РИА Новости 00:14
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском 23 декабря в 22:31
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
Здоровье

По данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии

Японские ученые-медики определили и рассказали, как кишечник предупреждает человека о возникновении рака на ранней стадии его развития.
Ugpressa.ru вчера в 02:37
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
Происшествия

В двух крупных ДТП в Кузбассе погиб человек, восемь пострадали

Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 00:40
Здоровье

Оренбургские медики рассказали, чем опасен снюс

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее назвал недопустимой продажу бестабачных никотиносодержащих смесей, аналогичных запрещенному в России снюсу.
Orenburg.media 23 декабря в 02:56
Футбол

Скандалист Озил оплатил 219 операций нуждающимся детям

Вести.Ru вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала лицо дочки и раскрыла ее имя

Все тайны, касающиеся дочери, Нюша рассказала одному из журналов. Фотография певицы и её малышки украсила обложку издания.
Uznayvse.ru 23 декабря в 05:04
Гаджеты

Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене

В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Dgl.ru вчера в 10:19
Общество

Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru вчера в 05:15
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
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