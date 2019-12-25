Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали.

с чего всё началось

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в авиастроительной отрасли.

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Общество Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в мире Самым продаваемым смартфоном в 3 квартале 2019 года стал iPhone XR. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.

Политика Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.

Общество В Госдуме предложили создать «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".

Происшествия В двух крупных ДТП в Кузбассе погиб человек, восемь пострадали Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Здоровье Оренбургские медики рассказали, чем опасен снюс Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее назвал недопустимой продажу бестабачных никотиносодержащих смесей, аналогичных запрещенному в России снюсу.

Общество Большинство россиян оказались довольны своей жизнью 90 процентов опрошенных россиян высказались, что довольны кругом своего общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов.